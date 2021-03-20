بيت لحم: النيابة العامة تباشر التحقيق في وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن نزيلاً داخل مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم يبلغ من العمر (54 عاماً) تعرض لوعكة صحية صباح اليوم، نقل على إثرها إلى مستشفى الحسين الطبي حيث أعلن الأطباء عن وفاته.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.





رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة صباح اليوم، التحقيق بملابسات وفاة نزيل من مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، بمشفى الحسين الحكومي.