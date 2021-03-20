شؤون فلسطينية

فتح: معركة الكرامة أعادت للأمة العربية كرامتها ومنحت شعبنا الأمل بالحرية

فتح: معركة الكرامة أعادت للأمة العربية كرامتها ومنحت شعبنا الأمل بالحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن النصر الذي صنعه فدائيو (فتح) والثورة الفلسطينية مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني في معركة (الكرامة)، أعاد للأمة العربية كرامتها بعد هزيمة حرب 1967، ومنح شعبنا الفلسطيني الأمل بالحرية، واستعادة حقوقه الوطنية المسلوبة.

وأضافت (فتح) في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم السبت، في الذكرى الـ 53 لمعركة الكرامة، أن الدرس الأهم من هذه المعركة، هو أن وحدة الموقف والتلاحم العربي الفلسطيني، يصنعان نصراً ويلجمان العدوان الإسرائيلي، موضحة أن التصدي البطولي للفدائي الفلسطيني إلى جانب الجندي الأردني الشقيق للعدوان الغاشم، من صنع ملحمة النصر في معركة الكرامة.

وأكدت أن الروح الكفاحية الوطنية، التي تفجرت مع انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965 هي التي واجهت الآلة العسكرية الإسرائيلية الضخمة، وانتصرت عليها، مشيرة إلى أن قرار (فتح) والقائد الخالد ياسر عرفات، هو من قاد إلى الصمود والنصر وحقق أول نصر عربي على الجيش الذي "لا يهزم".

وعاهدت (فتح) جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية على الصمود، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحقيق النصر عليه، ودحره عن أرض فلسطين، ونيل شعبنا حريته واستقلاله الوطني، واستعادة روح التضامن والكرامة لأمتنا العربية.

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