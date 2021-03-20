"الصحة" توضح تفاصيل بدء عملية التطعيم في المحافظات الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لهذه المرحلة في المحافظات الشمالية.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لهذه المرحلة في المحافظات الشمالية.
ويبدأ التطعيم من يوم الأحد 21/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً في مديريات الصحة كُلٌ في محافظته.
وقالت وزارة الصحة، إن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة هي:
1- الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
2- كبار السن - فوق سن 75 سنة.
3- مرضى الكلى.
4- مرضى السرطان.
وسيتم تباعاً الإعلان عـن الفئات المستهدفة الأخرى.
1- الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
2- كبار السن - فوق سن 75 سنة.
3- مرضى الكلى.
4- مرضى السرطان.
وسيتم تباعاً الإعلان عـن الفئات المستهدفة الأخرى.
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