"الصحة" توضح تفاصيل بدء عملية التطعيم في المحافظات الشمالية





ويبدأ التطعيم من يوم الأحد 21/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً في مديريات الصحة كُلٌ في محافظته.





وقالت وزارة الصحة، إن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة هي:



1- الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة.



2- كبار السن - فوق سن 75 سنة.



3- مرضى الكلى.



4- مرضى السرطان.



وسيتم تباعاً الإعلان عـن الفئات المستهدفة الأخرى.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لهذه المرحلة في المحافظات الشمالية.