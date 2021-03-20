شؤون فلسطينية

الصحة: غداً ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بالضفة.. وهذه الآلية

الصحة: غداً ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بالضفة.. وهذه الآلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بالمحافظات الشمالية، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 آذار/ مارس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، في مديريات الصحة كل في محافظته.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن الفئات المستهدفة من حملة التطعيم، هي الكوادر الصحة العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن فوق سن 75 عاماً، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الفئات المستهدفة الأخرى.

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