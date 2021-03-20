قوات الاحتلال تُشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط القدس



وأضافت، أن قوات الاحتلال، منعت إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية، واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم.



وعلى طريق النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً، واحتجزت عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.



وفي السياق ذاته، اقامت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً قرب جسر بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وفتشت المركبات، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس وضواحيها.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس، واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).