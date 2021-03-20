شؤون فلسطينية

شملت 61 مرشحاً.. أول حزب يُعلن تسجيل قائمته بمقر لجنة الانتخابات المركزية

شملت 61 مرشحاً.. أول حزب يُعلن تسجيل قائمته بمقر لجنة الانتخابات المركزية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رسمي عبد الغني، مفوض قائمة التغيير الديمقراطي المشكلة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ونشطاء حراكات شبابية ومستقلين، أنه تم تسجيل القائمة اليوم 20/3/2021، كأول قائمة يتم تسجيلها في المقر المركزي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة.

وأضاف عبد الغني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن القائمة، تقدمت اليوم، ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت 61 مرشحاً للمجلس التشريعي، شملت مرشحين عن الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وبأغلبية مرشحيها من الشباب لإحداث التغيير، كما حمله أسمها قائمة التغيير الديمقراطي.

وأكد مفوض القائمة، على ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق شرعي وديمقراطي ومطلوب لأبناء شعبنا ولحقهم في انتخاب ممثليهم إلى الهيئات التشريعية، حيث حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، بفعل حالة الانقسام المدمرة، التي عانى منها شعبنا.

ودعا أبناء شعبنا الذين يحق لهم الانتخاب إلى المشاركة الفعالة والجدية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير، الذي يفتح الطريق لاستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام المدمرة، وللسير معاً في مجابهة الاحتلال، وإرهابه ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس وضمان حق اللاجئين في العودة.

كما أكد أن الجهود مستمرة؛ للوصول مع القوى الديمقراطية الفلسطينية إلى قائمة مشتركة، تجسد ببرنامجها وعملها دور هذه القوى في تقديم البديل الوطني الديمقراطي لحالة الانقسام التي طال أمدها، ولمواجهة الاحتلال وإرهابه.

وأعلن مفوض القائمة عن عقد مؤتمر صحفي في مقرها الكائن في رام الله دوار الساعة بناية الميدان (طـ 5) للقائمة للإعلان عن مرشحيها وبرنامجها على تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 21/3/2021.

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