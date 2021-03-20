هنية: مساعي حماس جارية لإنجاز المصالحة الوطنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم السبت: إن مساعي حماس جارية لإنجاز المصالحة الوطنية.



وأكد هنية، خلال لقائه برئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية، ونواباً أتراكًا في إسطنبول، على موقف حماس بالمضي لإنجاح الانتخابات، ويشدد على وجوب إجرائها في القدس، ومشاركة أهل القدس ترشيحًا وانتخابًا.



ودعا هنية لوقفة تركية حقيقية، تجاه ما يمارسه الاحتلال من عمليات ترحيل جماعي، وهدم منازل في مدينة القدس وضواحيها، وخاصة ما يتهدد حي البستان في حي الشيخ جراح.



وقال: إن القدس أمانة في أعناقنا جميعاً، ومطلوب القيام بكل خطوة ممكنة لمنع الاحتلال من تهويد هذه المدينة، وطرد أهلها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا.



وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني، سوف يدافعون عن القدس بكل ما يملكون ولو بصدور عارية، "ولن نقبل تغيير الواقع أو فرض الحقائق داخل هذه المدينة التي تمر الآن في عين العاصفة، وسندافع عن القدس، مهما كلفنا ذلك من تضحيات"، والشهيد الشيخ عاطف حمارشة، نموذج صارخ في وجه المحتل الغاصب، والذي ارتقى الليلة الماضية على طريق تحرير القدس والأقصى.



وقال هنية: إن تركيا لها خصوصية في العلاقة مع القدس ممتدة لمئات السنين، ونتطلع لعمل سياسي ودبلوماسي وإعلامي مؤثر، تجاه القدس على كل المستويات، وما يخطط الاحتلال له، وقرر القيام به في حي الشيخ جراح، يشكل جريمة إنسانية وكارثة تجاه حي بأكمله وسكانه.

رام الله - دنيا الوطن