"الطب الوقائي" بغزة: الوضع الوبائي لا يبشر بخير وقد نوصي بإعادة الإغلاق

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "قد نوصي بإعادة الإغلاق الأيام القادمة، حال استمر ارتفاع أعداد الإصابات".

وكان رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، قال: إن الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية، شهد ارتفاعاً طفيفاً في عدة مؤشرات، ومنها العينات الموجبة.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن العينات الموجبة بلغت نحو 14% يومياً، وعدد حالات الدخول للمستشفى وصلت 100 حالة، وعدد الحالات الخطيرة في ازدياد، وبدأنا نتلقى مناشدات يومية، حيث يتم تحويل عدة حالات منها إلى المشافي.





وتابع صلاح: بأن هذه المؤشرات، تدعونا للحذر وعدم الاستهتار خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل لجان الوزارة عملها حتى اللحظة، "ووسعنا البحث الميداني، ونتواصل مع المعزولين منزلياً وأي حالة تستدعي ذهابها للمشفى، يتم التنسيق لها وتوفير سيارة إسعاف لنقلها".





وشدد على أنه تم رفع مستوى الجهوزية في المشافي، ووضع كل السيناريوهات المختلفة للأيام المقبلة، ونتابع ما يحدث من سلوكيات خاطئة لدى المواطنين، ومنها عدم ارتداء الكمامة والتجمعات والازدحام، والمواطنين اعتقدوا أن الفيروس انتهى، خاصة مع تخفيف الإجراءات.





وأكد رئيس متابعة العزل المنزلي، بوزارة الصحة، بغزة، بأن عدم التزام المواطنين، يضعنا في عين الخطر، متوقعاً أن يكون بالأيام المقبلة، صدور قرارات جديدة، بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات.



