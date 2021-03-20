شؤون فلسطينية

"الطب الوقائي" بغزة: الوضع الوبائي لا يبشر بخير وقد نوصي بإعادة الإغلاق

"الطب الوقائي" بغزة: الوضع الوبائي لا يبشر بخير وقد نوصي بإعادة الإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، إن الوضع الوبائي في قطاع غزة "لا يُبشر بخير".

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: "قد نوصي بإعادة الإغلاق الأيام القادمة، حال استمر ارتفاع أعداد الإصابات".

وكان رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة، بغزة، د. معتصم صلاح، قال: إن الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية، شهد ارتفاعاً طفيفاً في عدة مؤشرات، ومنها العينات الموجبة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن العينات الموجبة بلغت نحو 14% يومياً، وعدد حالات الدخول للمستشفى وصلت 100 حالة، وعدد الحالات الخطيرة في ازدياد، وبدأنا نتلقى مناشدات يومية، حيث يتم تحويل عدة حالات منها إلى المشافي.

وتابع صلاح: بأن هذه المؤشرات، تدعونا للحذر وعدم الاستهتار خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل لجان الوزارة عملها حتى اللحظة، "ووسعنا البحث الميداني، ونتواصل مع المعزولين منزلياً وأي حالة تستدعي ذهابها للمشفى، يتم التنسيق لها وتوفير سيارة إسعاف لنقلها".

وشدد على أنه تم رفع مستوى الجهوزية في المشافي، ووضع كل السيناريوهات المختلفة للأيام المقبلة، ونتابع ما يحدث من سلوكيات خاطئة لدى المواطنين، ومنها عدم ارتداء الكمامة والتجمعات والازدحام، والمواطنين اعتقدوا أن الفيروس انتهى، خاصة مع تخفيف الإجراءات.

وأكد رئيس متابعة العزل المنزلي، بوزارة الصحة، بغزة، بأن عدم التزام المواطنين، يضعنا في عين الخطر، متوقعاً أن يكون بالأيام المقبلة، صدور قرارات جديدة، بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات.

وقال: إن عدد المناشدات اليومية في ازدياد، فالحالات التي تعاني من ضيق تنفس شديد في ارتفاع، وهذا يدل على أننا في موجة جديدة، ولكنها ليست قوية حتى اللحظة، ولابد أن نستعد ونتجهز للأصعب للتعامل مع أي طارئ.

ويواصل قطاع غزة، تسجيل ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة المتواجدة في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وسجل القطاع اليوم 74 إصابة خطيرة وحرجة، ارتفاعاً عن 69 حصيلة يوم أمس الجمعة. 

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 2017 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة، و248 اصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما في موجز تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعافي 104 حالات جديدة من مصابي الفيروس في القطاع.

وبذلك يصل إجمالي تراكمي للمصابين 58665 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2747 حالة، بينما إجمالي المتعافين 55340 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 578 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 111 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

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