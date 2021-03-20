دولي

شاهد: لحظة حدوث زلزال بقوة 7.2 درجة في اليابان

شاهد: لحظة حدوث زلزال بقوة 7.2 درجة في اليابان
أمواج تسونامي - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم السبت، شمال شرقي اليابان، مضيفة أنه تم الإنذار عن احتمال حدوث أمواج تسونامي.

ودققت أن تسجيل الهزات الأرضية تم في الساعة 18:09 اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا تحت الماء. 

وأوضحت أيضا أن سكان العاصمة طوكيو تشعر بالهزات الأرضية أيضا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابعت: بأن ارتفاع أمواج "تسونامي" المتوقعة في مقاطعة مياغي قد تصل إلى متر واحد.


 

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