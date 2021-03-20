شاهد: لحظة حدوث زلزال بقوة 7.2 درجة في اليابان





وأوضحت أيضا أن سكان العاصمة طوكيو تشعر بالهزات الأرضية أيضا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتابعت: بأن ارتفاع أمواج "تسونامي" المتوقعة في مقاطعة مياغي قد تصل إلى متر واحد.





رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم السبت، شمال شرقي اليابان، مضيفة أنه تم الإنذار عن احتمال حدوث أمواج تسونامي.ودققت أن تسجيل الهزات الأرضية تم في الساعة 18:09 اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا تحت الماء.