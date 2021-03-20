"التنمية": نعمل جاهدين على صرف مستحقات الشؤون قبل شهر رمضان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، اليوم السبت، بأنه لا موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأن الوزارة لا تستطيع أن تضع سقفاً زمنياً لموعد الصرف، مشيراً إلى أننا "ننتظر وزارة المالية؛ لتحديد موعد دفع مستحقات الشؤون لصرفها للمستحقين".



وقال الديك: "نعمل جاهدين على صرف مستحقات الشؤون قبل شهر رمضان".