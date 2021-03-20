شؤون فلسطينية

التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية لدعم الطلبة الفلسطينيين اللاجئين

التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية لدعم الطلبة الفلسطينيين اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية، لمنحة مساهمة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، يستفيد منها 339 طالباً وطالبة فلسطينيين من المهمشين واللاجئين في دول الشتات، وسيتم تنفيذها على مدار خمسة أعوام بتمويل مشترك.

وتنص المذكرة على دعم الطلبة الفلسطينيين اللاجئين ومساعدتهم في استكمال تعليمهم الجامعي، ودعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

ووقع المذكرة التي أقيم حفلها عبر تقنية الاتصال المرئي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس والمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري.

وأشاد أبو مويس بالعطاء المتواصل من دولة قطر والدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، معبراً عن تقديره لجهود صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم حق الطلبة الفلسطينيين في تحصيل تعليمهم الجامعي، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون وتوطيد أواصره مستقبلا بما يخدم شريحة مجتمعية تواصل التشبث بحقها في التعليم.

وقال "بكل التقدير، نسجل امتناننا لهذه المبادرة التي تقرن القول بالفعل، وتستحضر مصلحة طلبة طامحين وواعدين ممن تشكل هذه الاتفاقية بارقة وعلامة فارقة لهم.. فشكرا لأخوتنا في صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وكلنا أمل أن يتواصل توطيد أواصر التعاون مستقبلا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني في كافة قطاعاته"، وجدد شكره للأشقاء في قطر، آملاً أن يستمر العمل والتعاون المشترك لدعم فلسطين وأهلها.

من جانبه، شدد الكواري على أهمية توقيع هذه المذكرة، قائلاً "نحن فخورون بالعمل الذي نقوم به مع شركائنا الاستراتيجيين كمؤسسة التعليم فوق الجميع للمساعدة في إعادة بناء نظام التعليم وتقديم الدعم اللازم، خاصة للطلبة اللاجئين الفلسطينيين المتضررين والمهمشين، جراء الأزمات والفقر واللجوء.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع فهد السليطي: "أتقدم بالشكر إلى شركائنا، صندوق قطر للتنمية –الشريك الاستراتيجي- وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين على توقيع هذه المذكرة، ودعم التزامنا المشترك والمستمر لتوفير تعليم عادل ونوعي للمجتمعات المحلية المهمشة في فلسطين".

وأضاف: "ندرك جميعاً أن التعليم هو جوهر أي مجتمع متقدم، ولضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر، يجب أن نوفر للشباب تعليماً عالي الجودة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم، إنها فرصة ليصبحوا أعضاء منتجين وملهمين في مجتمعهم، تمكنهم من العمل معًا من أجل التماسك والازدهار".

وكانت مؤسسة التعليم فوق الجميع قدمت 1051 منحة للتعليم في المحافظات الشمالية والجنوبية، وساهمت بإعادة إعمار وتأهيل 50 منشأة تعليمية تضررت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، منها 35 مدرسة و5 مراكز تدريب و 10 جامعات.

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