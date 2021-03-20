الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة، أن السفر، سيكون للحافلتين السابعة والثامنة حتى الرقم 50 من الكشف السابق رقم (2021/8)، مطالبة المسافرين، التواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وأشارت إلى أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/9)، سيكون غداً الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وقالت: "أما إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الرابعة حتى السابعة) من الكشف الجديد، يوم الاثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم"، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.