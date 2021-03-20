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السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل

السعودية ترد على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
ردت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على أنباء قرب توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وأكد في مقابلة مع قناة (عرب نيوز) باللغة الإنجليزية، بأن بلاده لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وقال: إن الرياض تؤيد حل الدولتين. 

وتطرق الجبير إلى الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل، قائلاً: إن "هذه قرارات سيادية لتلك الدول".

وأوضح بأنه "على الرغم من تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فإن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير".

وقال: "نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية، تعيش في سلام وأمن". 

​وتأتي تصريحات الجبير، بعد أيام من تصريحات وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، مع صحيفة (يديعوت آحرونوت)، قال فيها: إنه يعتقد أن قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر، هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

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