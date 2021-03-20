غزة: ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة لفيروس (كورونا)

يواصل قطاع غزة، تسجيل ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة المتواجدة في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.





وسجل القطاع اليوم 74 إصابة خطيرة وحرجة، ارتفاعاً عن 69 حصيلة يوم أمس الجمعة.



وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 2017 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة، و248 اصابة جديدة بفيروس (كورونا).



كما في موجز تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعافي 104 حالات جديدة من مصابي الفيروس في القطاع.



وبذلك يصل إجمالي تراكمي للمصابين 58665 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2747 حالة، بينما إجمالي المتعافين 55340 حالة.



ووصل إجمالي الوفيات 578 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 111 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.



غزة - دنيا الوطن