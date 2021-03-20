شؤون فلسطينية

غزة: ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة لفيروس (كورونا)

غزة: ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة لفيروس (كورونا)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
يواصل قطاع غزة، تسجيل ارتفاع كبير بعدد الحالات الخطيرة والحرجة المتواجدة في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وسجل القطاع اليوم 74 إصابة خطيرة وحرجة، ارتفاعاً عن 69 حصيلة يوم أمس الجمعة. 

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 2017 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة، و248 اصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما في موجز تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعافي 104 حالات جديدة من مصابي الفيروس في القطاع.

وبذلك يصل إجمالي تراكمي للمصابين 58665 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2747 حالة، بينما إجمالي المتعافين 55340 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 578 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 111 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: نتوقع صدور قرارات جديدة بالأيام المقبلة بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات

"الصحة" بغزة: نتوقع صدور قرارات جديدة بالأيام المقبلة بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات

وزارة الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة

وزارة الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ويحتجز طفلاً ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ويحتجز طفلاً ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي

"العربية الفلسطينية": دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة استشهاد حنايشة تُضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال

"الديمقراطية": جريمة استشهاد حنايشة تُضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: قيمة أي اتفاقٍ وطني تكمن بسرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة

"الشعبيّة": قيمة أي اتفاقٍ وطني تكمن بسرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة

المبادرة الوطنية: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة وحشية لن تكسر المقاومة الشعبية

المبادرة الوطنية: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة وحشية لن تكسر المقاومة الشعبية

الوادية يُرسل مذكرة للإدارة الأمريكية الجديدة لدعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية

الوادية يُرسل مذكرة للإدارة الأمريكية الجديدة لدعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ويحتجز طفلاً ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ويحتجز طفلاً ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي

"العربية الفلسطينية": دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة استشهاد حنايشة تُضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال

"الديمقراطية": جريمة استشهاد حنايشة تُضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: قيمة أي اتفاقٍ وطني تكمن بسرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة

"الشعبيّة": قيمة أي اتفاقٍ وطني تكمن بسرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة

المبادرة الوطنية: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة وحشية لن تكسر المقاومة الشعبية

المبادرة الوطنية: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة وحشية لن تكسر المقاومة الشعبية

الوادية يُرسل مذكرة للإدارة الأمريكية الجديدة لدعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية

الوادية يُرسل مذكرة للإدارة الأمريكية الجديدة لدعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

العملات: الدولار يواصل الانخفاض

العملات: الدولار يواصل الانخفاض

منوعات

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

عربي

البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان

البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان

الجزائر: مظاهرات عارمة رفضاً للانتخابات النيابية

الجزائر: مظاهرات عارمة رفضاً للانتخابات النيابية

تونس: نشر قائمة ضحايا ثورة 2011 بالجريدة الرسمية بعد تأخر دام سنوات

تونس: نشر قائمة ضحايا ثورة 2011 بالجريدة الرسمية بعد تأخر دام سنوات

مسؤول مصري يكشف عن بناء جدار &#34;ضخم وغير مسبوق&#34; لحماية شرم الشيخ

مسؤول مصري يكشف عن بناء جدار "ضخم وغير مسبوق" لحماية شرم الشيخ