(ليكود) يواصل تقدمه مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية دون تمكنه من تشكيل الحكومة



وتشير النتائج إلى أن كتلة مؤيدي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحظى بـ 56 مقعداً، والكتلة المعارضة له بـ 51، مما يعني عدم تمكنه من تشكيل حكومة.





وتحصل (القائمة المشتركة) وفق الاستطلاع، على ثمانية مقاعد و(القائمة العربية الموحدة) على أربعة مقاعد، فيما تراجع حزبا (يمينا) برئاسة، نفتالي بينت، و(أمل جديد) برئاسة، جدعون ساعر إلى تسعة مقاعد لكل منهما، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وحصل حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، و(يهودت هتوراة) على سبعة، وحزب (العمل) على ستة مقاعد، وهناك أربعة أحزاب تتجاوز نسبة الحسم بقليل، ولكل منها أربعة مقاعد وهي (أزرق أبيض)، و(الموحدة) و(ميرتس) و(الصهيونية المتدينة).

رام الله - دنيا الوطنيُستدل من آخر استطلاع للرأي العام، نشرته (القناة 12) الإسرائيلية، أنه مع قرب موعد الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، يواصل حزب (ليكود) تعزيز قوته، ليحصل على 32 مقعداً، يليه (هناك مستقبل) بـ 18 مقعداً.