البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان

عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن حدود البلاد مع قوات الدعم السريع.



وأشاد في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، بدور قوات الدعم السريع في إرساء الأمن في السودان، مشيراً إلى أن "قوات الدعم السريع هي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية".



وشدد البرهان، على أننا "ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان".