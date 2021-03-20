جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية إعدام حنايشة



وحملت التحرير الفلسطينية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة جيشه وجنوده المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ضد أبناء شعبنا الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن رفضهم لسياسة الاحتلال وقراراته الظالمة.





وطالبت التحرير الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والمنظمات الانسانية ولجان توثيق جرائم الاحتلال بتوثيق تفاصيل عملية الاعدام لمواطن أعزل لتضاف إلي عمليات الاعدام السابقة تمهيدا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية المعنية بحقوق الانسان.



وتوجهت التحرير الفلسطينية بالتحية والتقدير لكل أهلنا في قرية بيت دجن الصامدين في وجه الاحتلال والمرابطين على أرضهم ولعائلة الشهيد حنايشة بالصبر والسلوان راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة التحرير الفلسطينية، عملية الإعدام البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بحق المواطن عاطف يوسف حنايشة البالغ من العمر (45 عاما) في قرية بيت دجن شرق نابلس، أثناء مشاركته في المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي القرية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي والذى أصيب بطلق رصاصي حي في رأسه مما أدي لاستشهاده.