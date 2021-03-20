شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي

"العربية الفلسطينية": دم الشهيد حنايشة تلهب الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إن "دم الشهيد عاطف حنايشة، وكل الشهداء، تزيد من لهب الثورة على المحتل الغاصب"، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي أعدمه بدم بارد، متعمداً.

وقال في تصريحات صحفية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "عاطف حنايشة (45 عاماً) لا يؤثر عليهم، سوى أنه مؤذن ينادي الله أكبر عند كل صلاة".

ونوه إلى أنه مؤذن مسجد موسى بن نصير في بيت دجن شرقي نابلس، مشدداً على أن حنايشة، أرعب الاحتلال بـ "الله أكبر، لا إله إلا الله في كل صلاة".

وأوضح أن جريمة حنايشة مبيتة، من أجل كتم صوته، الذي أزعج الاحتلال وجنوده، داعياً القيادة الفلسطينية إلى توثيق جريمة إعدام المؤذن حنايشة، وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لفتح تحقيق بذلك، مرحباً بتوجيه المحكمة الدولية قبل يومين خطاباً للاحتلال الإسرائيلي، من أجل مباشرة عملها بفتح تحقيق دولي بجرائم حرب ارتكبها بحق الفلسطينيين في دولة فلسطين.

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