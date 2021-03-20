المبادرة الوطنية: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة وحشية لن تكسر المقاومة الشعبية

الشهيد الشيخ عاطف حنايشة

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اغتيال الشيخ عاطف حنايشة بالرصاص الحي، أثناء مظاهرة للمقاومة الشعبية في بيت دجن بالجريمة الوحشية والبشعة.



وقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص على رأس الشهيد من مسافة صفر بهدف اغتياله، وأن هدف الجريمة البشعة، قمع المقاومة الشعبية المتواصلة ضد الاحتلال والاستيطان.



وأكد البرغوثي أن هذه الجريمة، لن تكسر المقاومة الشعبية بل تزيدها اشتعالاً، وإن كانت تؤكد تورط جيش الاحتلال في جرائم حرب متكررة ضد الشعب الفلسطيني، سيحاسب عليه طال الزمن أو قصر.