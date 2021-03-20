غزة: الشرطة تتحدث عن عملية نشل وسرقة صراف بمدينة خانيونس

وقال البطنيجي: إن السيارة المستخدمة بحادثة سرقة الصراف في خانيونس مسروقة من شهرين، وتم التعرف على أحد الجناة، وجاري ملاحقة الجاني الثاني.





وشدد على أن نشر الفيديو، أعاق اعتقال الجاني، وأعطاه فرصة للهرب، والشرطة تعمل على محاربة هذه الجرائم، ونُسرع في إنجازها.





ووجه البطنيجي في تصريح لإذاعة (الأقصى)، رسالة للمواطنين بضرورة الاهتمام بطبيعة العمل، وعدم الاستهتار والاستهانة، وقال: "عندما يجلس صراف على كرسي في الطريق، فهو يعرض نفسه للنشل السريع، ويشكل خطورة على حياته".



وأهاب بالصرافين الالتزام بمحالهم التجارية المجهزة بسلاح مرخص وكاميرات مراقبة، وبالمواطنين عدم نشر أي فيديو متعلق بالسرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يعيق عمل الشرطة، وأهاب بالتبليغ عن أي حركة مشبوهة.





وأكد المتحدث باسم الشرطة، بغزة، بأنه على الأرض، يوجد جيش من الشرطة، والمباحث، يعملون ليل نهار لحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، وكاميرات المراقبة، تساعدنا بشكل كبير، لذا نهيب بالمواطنين بمتابعة صيانتها.