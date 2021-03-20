"المرور" بغزة: إصابة واحدة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.
وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
أفادت دائرة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.
وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
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