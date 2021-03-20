شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: سنعمل بكل جهد وقوة على إنجاح العرس الانتخابي

الشرطة بغزة: سنعمل بكل جهد وقوة على إنجاح العرس الانتخابي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم السبت: إن الشرطة، باشرت بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بعد تلقيها خطاباً رسمياً بتأمين المقر الرئيسي في غزة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأنه تم إعطاء الأوامر بحماية المقر، وجميع الأماكن المتعلقة بالانتخابات، و"سنعمل بكل جهد وقوة على إنجاح العرس الانتخابي".

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

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