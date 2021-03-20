تونس: نشر قائمة ضحايا ثورة 2011 بالجريدة الرسمية بعد تأخر دام سنوات

جانب من ثورة تونس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

بعد تأخر دام سنوات، لأسباب بينها ضرورة التثبت من الأسماء، نشرت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، قائمة ضحايا ومصابي ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بالجريدة الرسمية.



وشملت القائمة، أسماء 129 قتيلاً، و634 مصاباً، خلال ثورة كانون الثاني/ يناير، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.



وتعذر نشر القائمة بالجريدة الرسمية في السنوات الماضية، لأسباب بينها الخلافات السياسية، وغياب الاستقرار الحكومي، وضرورة التثبت من الأسماء، حيث سيتيح نشرها جبر الضرر، وتعويض أسر الضحايا، وفق إعلام محلي.



وجهزت القائمة، الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (حكومية)، حيث سلم رئيسها توفيق بودربالة، نسخة من القائمة، إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي.



وتسبب تأجيل نشر القائمة بالجريدة الرسمية، في احتجاجات متكررة لأسر ضحايا الثورة، أمام مقر الهيئة.



وشهدت تونس مطلع 2011، ثورة أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى بالسعودية، حيث توفي بها في 19 أيلول/ سبتمبر 2019.