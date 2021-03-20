إسرائيل: المصادقة على المزيد من التسهيلات بإطار استراتيجية الخروج من الإغلاق

ويجوز إدخال حتى 3000 شخص إلى قاعة مغلقة، تتسع لـ 5000، وفي المناطق أو الملاعب المفتوحة، التي يوجد فيها 10000 مقعد يمكن دخول حتى 5000 شخص.



يشار إلى أن الصورة الوبائية في إسرائيل تواصل التحسن، حيث انخفض مؤشر تكاثر العدوى، إلى ما نسبته 0.68%.



رام الله - دنيا الوطنأقر كابينت (كورونا) في إسرائيل، الليلة الماضية، المزيد من التسهيلات في إطار المرحلة الرابعة من خطة الخروج من الإغلاق.ومن بين هذه التسهيلات، زيادة عدد الحضور في مناسبات تربوية ورياضية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).