بدء مرحلة الترشح اليوم.. لجنة الانتخابات تبدأ بتسلم القوائم وتعيد نشر الشروط

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم السبت: إن مرحلة تسجيل القوائم الانتخابية "مرحلة الترشح" ستبدأ صباح اليوم، وتمتد لـ 12 يوماً، تنتهي مساء يوم 31 آذار/ مارس الجاري.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هذه المدة، تسمح لمختلف القوائم الحزبية وأي مجموعة من الناخبين، إن أرادت تشكيل قائمة، عليهم تقديم ملف ترشيحهم للجنة الانتخابات المركزية؛ للمنافسة على مقاعد المجلس التشريعي.



وتابع: كما قد نشرنا عبر الصحف اليومية ووسائل الإعلام المختلفة، ما هي الشروط اللازمة التي يجب توفرها للقائمة الواحدة، والشروط اللازم توفرها في مرشحي القوائم، وهذه المرحلة مهمة في طبيعة العملية الانتخابية.



وفيما يتعلق بالشروط الأساسية، أكد كحيل، بأن الترشح من خلال القوائم، ولا يوجد ترشح فردي، وألا تقل القائمة عن 16 مرشحاً، وألا تزيد عن 132 مرشحاً، وأن تشمل الكوتة التي نص عليها القانون، بالنسبة لترشح المرأة، امرأة في أول ثلاثة أسماء وامرأة كل أربعة أسماء بعد ذلك، ويجب على جميع مرشحي القوائم أن يكونوا مسجلين في سجل الناخبين، وقد أتموا 28 عاماً فأكثر يوم الاقتراع، وألا يكون صدر بحقهم جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن تستوفي القائمة مبلغ رسوم الترشح، وأيضاً مبلغ التأمين للدعاية الانتخابية، تعاد إليهم.



وتابع: يجب أن يتقدم للقائمة، مفوض القائمة، وأن تحتوي على قائمة بأسماء المرشحين، مشيراً إلى أن رسوم الترشح 10 آلاف دولار غير مستردة، ورسوم التأمين تسترد في حال قامت القائمة بإزالة مظهر الترشح بعد نهاية العملية الانتخابية.



وأكد كحيل، بأن نماذج طلبات الترشح، تسلم لمكتب لجنة الانتخابات في البيرة، أو المقر الإقليمي في غزة، من قبل مفوض القائمة.



وفيما يتعلق بالمدة الزمنية، إن كانت هذه القائمة ستكون مقبولة أو غير ذلك، قال كحيل: إن هذا يعتمد على وقت تقديم القائمة، فإذا كان ذلك خلال 12 يوماً، سنقوم بمراجعة ملف القائمة، وإعلام مفوض القائمة بما ينقص، إذا كان هناك نقص أو خلل في أحد المرشحين، وفي هذه المدة، يستطيع مفوض القائمة التعديل، وإذا كان قد تم تسليم القائمة في آخر يوم، تقوم اللجنة خلال خمسة أيام بمراجعة القائمة، ولكن بعد ذلك لا يستيطع المفوض تعديل النقص الموجود في حال وجوده.



وفي بيان لها عبر موقعها الالكتروني، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.



وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).



ولفتت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الاغلاق، وذلك بتلقيها رسالة من مجلس الوزراء تفيد بالتعميم على الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنسيق مع بنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة رام الله وفرع الرمال في مدينة غزة مفتوحان في حال وجود اغلاق وأيام السبت طوال فترة الترشح، لتمكين القوائم من ايداع رسوم الترشح، كما ويمكن الدفع في جميع فروع بنك فلسطين في حال عدم وجود اغلاق.



وبينت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31/3/2021.