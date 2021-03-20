شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تتحدث عن إمكانية فتح المساجد بالمحافظات الشمالية بظل الحالة الوبائية

"الأوقاف" تتحدث عن إمكانية فتح المساجد بالمحافظات الشمالية بظل الحالة الوبائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، عن ملف فتح المساجد في المحافظات الشمالية، في ظل هذه الأوضاع من حيث الحالة الوبائية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن الآن ننتظر التقديرات الصحية من خلال وزارة الصحة، ولجان الطوارئ، بشأن التعامل مع الأماكن العامة، ومن ضمنها المساجد.

وأضاف: نحن حريصون على فتح المساجد، ووزارة والأوقاف والشؤون الدينية، حريصة على فتح المساجد، وبالتحديد في شهر رمضان المبارك، ولكن هذا مرتبط بالحالة الوبائية في مراكز المدن والقرى والبلدات.

وتابع أبو الرب: سيتم التعامل حسب طبيعة كل منطقة، وإذا كان هناك انحسار لهذا الوباء، وبدأ التطعيم، فهذا الأمر سيكون مبشراً بالخير، وسيكون هناك برنامج، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

الشرطة بغزة: سنعمل بكل جهد وقوة على إنجاح العرس الانتخابي

الشرطة بغزة: سنعمل بكل جهد وقوة على إنجاح العرس الانتخابي

بدء مرحلة الترشح اليوم.. لجنة الانتخابات تبدأ بتسلم القوائم وتعيد نشر الشروط

بدء مرحلة الترشح اليوم.. لجنة الانتخابات تبدأ بتسلم القوائم وتعيد نشر الشروط

العملات: الدولار يواصل الانخفاض

العملات: الدولار يواصل الانخفاض

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل

الخارجية التركية: القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق المقدسيين مثال على انتهاكها للقانون الدولي

الخارجية التركية: القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق المقدسيين مثال على انتهاكها للقانون الدولي

الأورومتوسطي: يجب دعم دول مجلس حقوق الإنسان لتحقيقات الجنائية بالانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

الأورومتوسطي: يجب دعم دول مجلس حقوق الإنسان لتحقيقات الجنائية بالانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل

الخارجية التركية: القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق المقدسيين مثال على انتهاكها للقانون الدولي

الخارجية التركية: القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق المقدسيين مثال على انتهاكها للقانون الدولي

الأورومتوسطي: يجب دعم دول مجلس حقوق الإنسان لتحقيقات الجنائية بالانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

الأورومتوسطي: يجب دعم دول مجلس حقوق الإنسان لتحقيقات الجنائية بالانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

الخارجية والمغتربين تُدين الاعتداء على مصفاة الرياض

الخارجية والمغتربين تُدين الاعتداء على مصفاة الرياض

المالكي يطلع نظيره الهولندي على الأوضاع بفلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات

المالكي يطلع نظيره الهولندي على الأوضاع بفلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات

داخلية غزة تنشر كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; ليوم الأحد 21 مارس

داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأحد 21 مارس

محافظة طوباس: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة طوباس: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ميريام فارس تحسم الجدل المثار حول حالتها الصحية

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

عربي

الجزائر: مظاهرات عارمة رفضاً للانتخابات النيابية

الجزائر: مظاهرات عارمة رفضاً للانتخابات النيابية

مسؤول مصري يكشف عن بناء جدار &#34;ضخم وغير مسبوق&#34; لحماية شرم الشيخ

مسؤول مصري يكشف عن بناء جدار "ضخم وغير مسبوق" لحماية شرم الشيخ

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمصفاة تكرير البترول بالسعودية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمصفاة تكرير البترول بالسعودية

الصحة الأردنية: تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)