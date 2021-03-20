شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً ومغبرا،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-14 25-18 27-18 بيت لحم 22-14 25-18 27-18
رام الله والبيرة 21-13 24-17 26-17 طولكرم 24-16 27-19 29-22
نابلس 23-14 26-18 28-18 قلقيلية 24-16 27-19 29-22
جنين 25-14 28-18 30-18 سلفيت 22-14 25-18 27-18
طوباس 26-14 29-18 31-18 روابي 23-14 26-18 28-18
الخليل 21-13 24-17 26-17 غزه 24-16 28-19 30-22
أريحا 29-17 32-21 34-21 خانيونس 24-16 28-19 30-22
الأغوار الشمالية 27-15 30-19 32-19 رفح 24-16 27-19 29-22

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