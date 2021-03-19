شؤون فلسطينية

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل

الصحة تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين خلال دقائق بمستشفى دورا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما يشاع حول وفاة خمسة مواطنين في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى فيروس (كورونا) خلال دقائق، مؤكدة أنه منذ صباح اليوم الجمعة، توفي خمسة مواطنين، (مواطنة 90 عاماً، مواطنة 85 عاما، مواطنة 85 عاما، مواطن 77 عاما، مواطنة 64 عاما) وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة سابقاً.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "هناك 28 حالة خطيرة تعالج داخل مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19"، مؤكدة في الوقت ذاته أن صياغة الخبر بأن الوفيات حدثت خلال دقائق، غير صحيح، مشيرة إلى أنه أحدث فزعاً بين المواطنين والمرضى وأهاليهم.

وأهابت الوزارة، بجميع الصحفيين والمواطنين، استقاء معلوماتهم من القنوات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بخصوص حالة مرضى كوفيد 19 والإحصائيات ذات العلاقة.

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