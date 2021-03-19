الخارجية التركية: القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق المقدسيين مثال على انتهاكها للقانون الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية التركية: "إن القرارات الأخيرة لإسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مثال آخر على انتهاكها للقانون الدولي".



جاء ذلك في بيان لها، اليوم الجمعة، تعقيبا على قرارات إسرائيل بالإخلاء والهدم والمصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت أن "الأفعال غير القانونية المذكورة، تظهر بوضوح أن إسرائيل لديها نية لتعزيز احتلالها بدلا من رغبتها في السلام".



وأكدت أن "هذه الأفعال التي زادت إسرائيل وتيرتها تصيب الضمائر بمزيد من الجراح في وقت يسعى فيه الفلسطينيون إلى مكافحة الظروف السلبية التي خلفتها جائحة كورونا".



ودعت الوزارة "المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه سياسات إسرائيل التوسعية".