دولي

إصابات (كورونا) في بولندا تتخطى حاجز المليونين

إصابات (كورونا) في بولندا تتخطى حاجز المليونين
رام الله - دنيا الوطن
تخطى إجمالي عدد إصابات (كورونا) في بولندا حاجز المليونين اليوم الجمعة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة، في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من الجائحة.

وبحسب بيانات الوزارة سجلت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، مليونين و10 آلاف و244 إصابة بفيروس (كورونا) و48 ألفا و807 وفيات في المجمل منذ بدء التفشي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتخطت بولندا حاجز المليون إصابة بـ(كورونا) في بداية كانون الأول/ ديسمبر، مع تباطؤ وتيرة تفشي الموجة الثانية من الجائحة، لكنها شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا مطردا وحادا في أعداد الإصابات جراء تفشي سلاسة أسرع انتقالا ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة إن السلالة الجديدة مسؤولة عن أكثر من 60 في المئة من الإصابات في بولندا ويتوقع أن تصل إلى 80 في المئة في وقت قريب.

وسجلت بولندا اليوم الجمعة 25998 إصابة و419 وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

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