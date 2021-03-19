دولي

الكاميرون تسجل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد (كورونا)

الكاميرون تسجل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن موافقة وزارة الصحة في الكاميرون على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس (كورونا).

وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "تعد القارة الإفريقية رائدة من حيث عدد الدول التي وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك الروسي نحن نؤيد قرار وزارة الصحة في الكاميرون، والذي سيتيح للسكان الوصول إلى أحد أفضل الأدوية في العالم ضد فيروس (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتمت الموافقة على استخدام لقاح (سبوتنيك V) الروسي في 53 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.4 مليار شخص، وبذلك يحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم.

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