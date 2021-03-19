الخارجية والمغتربين تدين الاعتداء على مصفاة الرياض

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الذي تعرضت له مصفاة الرياض في المملكة العربية السعودية.



وأكدت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوف دولة فلسطين الى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، في تصديها لهذه الاعمال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.



وأعربت الوزارة عن ثقتها بقدرة المملكة على مواجهة هذه الاعتداءات والانتصار عليها.