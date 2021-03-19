شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظيره الهولندي على الأوضاع بفلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات

المالكي يطلع نظيره الهولندي على الأوضاع بفلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الجمعة، وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، على تطورات الأوضاع في فلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية الهولندية في مدينة لاهاي، بحضور وكيلة الوزارة أمل جادو وسفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان.

وناقش المالكي مع مضيفه آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تطلع الجانب الفلسطيني لدعم المجتمع الدولي وهولندا لها.

ووضع المالكي نظيره الهولندي في صورة التطورات المتعلقة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، حيث أكد دعم فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات في مساعيها لتحقيق العدالة لشعبنا.

كما أطلع المالكي نظيره الهولندي على التحركات والجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية من اجل تحريك العملية السياسية بناءً على مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الرباعية الدولية ضمن آلية متعددة الأطراف من أجل استئناف المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع وزير الخارجية نظيره الهولندي على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير اللقاحات لشعبنا في أقرب وقت، وشدد في الوقت ذاته على المسؤولية التي تقع على عاتق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تأمين اللقاحات لأبناء شعبنا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

من جانبه، أثنى بلوك على توجه القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات، وأعرب عن استعداد هولندا ورغبتها بالمشاركة في لجان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الإشراف على سير الانتخابات الفلسطينية.

كما أكد احترام بلاده لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وعدم التدخل في عملها واختصاصاتها.

وقدم المالكي التهنئة لنظيره الهولندي على إجراء الانتخابات البرلمانية الهولندية بنجاح.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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