داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأحد 21 مارس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الأحد الموافق 21 آذار/ مارس.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأحد المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الأحد الموافق 21 آذار/ مارس.
ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 9 صباح غدٍ السبت، في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأحد المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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