داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأحد 21 مارس





ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 9 صباح غدٍ السبت، في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.



كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأحد المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

















رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الأحد الموافق 21 آذار/ مارس.