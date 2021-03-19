محافظة طوباس: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة طوباس، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين في المحافظة.



وأشارت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك) إلى أن الإصابات توزعت على عدة مناطق في المحافظة، لافتة إلى أن هناك تسع اصابات في مدينة طوباس، وخمسة بطمون، وإصاباتان في عقابا.



وفيما يتعلق بحالات التعافي من فيروس (كورونا)، أكدت المحافظة في تصريحها، إلى أنه تم تسجيل أربع حالات تعافٍ جديدة.