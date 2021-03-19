الصحة العالمية: إصابات (كورونا) في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد 6 أسابيع من التراجع، ما يثير قلقا لدى المنظمة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إنه "بعد 6 أسابيع من التراجع في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في يناير وفبراير نواجه الآن التنامي للأسبوع الرابع على التوالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى أن أعداد المصابين تتصاعد في غالبية المناطق.



وأضاف أن "هذا التوجه مثير للقلق ونحن لا نزال نرى آثار النسخ المتحورة من الفيروس وانفتاح المجتمعات والتوزيع غير المتكافئ للقاحات".



وأكد أن نسبة الوفيات جراء فيروس (كورونا) تستمر بالتراجع، ولكن بوتائر أبطأ مما كان في وقت سابق.