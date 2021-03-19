تركيا.. توقيف سبعة أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أوقفت قوات الأمن التركية، في ولاية شانلي أورفة، اليوم الجمعة، سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.



وبحسب وكالة (الأناضول) التركية، تم توقيف المشتبه بهم في مركز مدينة شانلي أورفة وقضاء أقجة قلعة.



وتشتبه قوات الأمن التركية بأن الموقوفين شاركوا في القتال بصفوف تنظيم الدولة، ووقفوا وراء تدبير هجمات انتحارية ودربوا المسلحين الجدد، ونظموا عمليات التمويل وجمع المعلومات لحساب التنظيم.