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الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمصفاة تكرير البترول بالسعودية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمصفاة تكرير البترول بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت دولة الإمارات، الجمعة، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي ارتكبته جماعات الحوثي، من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرات مفخخة".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن الإمارات تندد بهذا العمل الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة، ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات لجماعة الحوثي، "يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة (وام).

كما أكدت الإمارات على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة "يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الجماعات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة السعودية إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية "كل لا يتجزأ" وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة "تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

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