لمناقشة مخرجات حوار القاهرة.. الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

يترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس في هذه الأثناء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



ويناقش الاجتماع مخرجات جلسات الحوار الوطني الأخيرة التي عقدت في القاهرة، وتحضيرات "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.