الصحة الأردنية: تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5701 وفاة و521461 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 95308 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 435 حالة، فيما غادرت 386 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.