اعتقال فلسطيني بزعم عبورة السياج الفاصل شمال القطاع

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال فلسطيني بزعم عبورة السياج الحدود من شمال قطاع غزة نحو الداخلي، لافتا إلى أنه لم يضبط أي سلاح معه ويخضع للاستجواب.



وكان موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، قد أكد أن فلسطينياً، تسلل من قطاع غزة عبر السياج الفاصل، نحو مستوطنة (نتيف هعسراه).



وأشار الموقع، إلى أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تتابع المواطن الفلسطيني في المكان.







رام الله - دنيا الوطن