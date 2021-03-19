السعودية تواجه ارتفاعاً مستمراً في الإصابات النشطة بـ(كورونا)



وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 391 إصابة مقابل 381 الخميس، لتصل إلى مستوى 383890 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في السعودية على مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.



ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا لعدد الحالات النشطة التي ازدادت من 3688 الخميس إلى 3811 الجمعة، بينما وصل عدد الإصابات الحرجة إلى 574 مقابل 564 أمس.



وأفادت وزارة الصحة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 6 الخميس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6591 متوفيا.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 373601 شخص، بعد تسجيل 240 حالة شفاء جديدة.



وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس (كورونا)، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعمد لاحقا كذلك مصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 391 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض وسط استمرار ارتفاع مؤشر الحالات النشطة.