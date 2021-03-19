دولي

الكرملين: بوتين وجه لبايدن دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس مناظرة

الكرملين: بوتين وجه لبايدن دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس مناظرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن اقتراح الرئيس الروسي الموجه لنظيره الأمريكي جو بايدن، هو دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس لمناظرة".

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على دعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لإجراء لقاء مباشرة على الهواء إنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين زعيمي بلدين، ودعوة الرئيس الروسي هي اقتراح لإجراء حوار مفتوح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن عدم وجود رد واضح من الولايات المتحدة على دعوة بوتين لإجراء حوار مفتوح يعتبر بمثابة الرفض.

وقال لقد "تم توجيه الطلب، إما أن تكون هناك إجابة عليه، أو لا توجد إجابة. عدم وجود إجابة هو، بشكل عام رفض لهذا التواصل".

كما أشار بيسكوف إلى أن أول اتصال بين بوتين وبايدن بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة تم بمبادرة من الجانب الأمريكي على وجه التحديد، مضيفا: "في الوقت الحالي، في ضوء مبادرة الرئيس بوتين، يعرض الجانب الروسي المبادرة بنفسه وينقل هذه المبادرة عبر القنوات الدبلوماسية. وسوف ينتظر الرد".

أخبار ذات صلة

جورج بوش: ما فعله أنصار ترامب أوجع بطني

جورج بوش: ما فعله أنصار ترامب أوجع بطني

الصحة العالمية: الحالات النادرة للتخثر الدموي بعد التطعيم ليس مؤكداً

الصحة العالمية: الحالات النادرة للتخثر الدموي بعد التطعيم ليس مؤكداً

شاهد: الرئيس الأميركي يسقط ثلاث مرات على سلم الطائرة

شاهد: الرئيس الأميركي يسقط ثلاث مرات على سلم الطائرة

هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ يناير

هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ يناير

12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)

12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟

صحيفة: تخوفات من نزع نتنياهو لشرعية لجنة الانتخابات والتشكيك بالنتائج

صحيفة: تخوفات من نزع نتنياهو لشرعية لجنة الانتخابات والتشكيك بالنتائج

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة التبت

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة التبت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: جماهير بيت دجن يشيعون جثمان الشهيد حنايشة

نابلس: جماهير بيت دجن يشيعون جثمان الشهيد حنايشة

الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين

الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام قوات الاحتلال للمواطن حنايشة

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام قوات الاحتلال للمواطن حنايشة

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

القدس: 30 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب المسجد الأقصى

القدس: 30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

السعودية تواجه ارتفاعاً مستمراً في الإصابات النشطة بـ(كورونا)

السعودية تواجه ارتفاعاً مستمراً في الإصابات النشطة بـ(كورونا)

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

تركيا تبلغ قنوات &#34;الإخوان المسلمين&#34; بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة