شؤون فلسطينية

نابلس: جماهير بيت دجن يشيعون جثمان الشهيد حنايشة

نابلس: جماهير بيت دجن يشيعون جثمان الشهيد حنايشة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة في قرية بيت دجن شرق نابلس، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.

وانطلق موكب التشييع من أمام قسم الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، إلى مسقط رأس الشهيد، حيث أدى المشاركون في التشييع الصلاة عليه في ساحة مسجد موسى بن نصير، ثم ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة في منزل عائلته، قبل أن يوارى الثرى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واستشهد حنايشة ظهر اليوم جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان شرق القرية.

والشهيد حنايشة أب لثلاثة أطفال، ويعمل مؤذنا في مسجد موسى بن نصير في القرية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جيش، إن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص الحي، المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه.

وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

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