هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ يناير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) منذ كانون الثاني/ يناير 2021.



وقال وزير العدل الهولندي، فيرد جرابرهاوس، لوكالة الأنباء الوطنية (ANB): "إن الإصابات بفيروس (كورونا) في هولندا قفزت بمقدار حوالي 7400 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر زيادة منذ أوائل يناير".



وأفادت السلطات الصحية في إحصائية جديدة بتسجيلها 7425 إصابة مقارنة مع 6171 في بيانات الخميس، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 1187037 حالة.



كما أضافت أنها رصدت 46 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 33 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في هولندا إلى 16244.



والإصابات الجديدة أكبر بنحو 20% الجمعة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل أسبوع، بينما زاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بنسبة 7% في الأسبوع المنصرم.



وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.



وقالت السلطات، الثلاثاء، إن النسخة المتحورة التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75% من جميع الإصابات الجديدة.