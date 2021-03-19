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طائرات مسيرة تستهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض

طائرات مسيرة تستهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية: "إن مصفاة تكرير البترول في الرياض، تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، على الساعة السادسة وخمس دقائق (بتوقيت السعودية)، من صباح الجمعة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المصدر المسؤول، شجب هذه الأعمال التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وأورد المصدر أن الهجوم أدى إلى حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء أي إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء، وتؤكد أن الأعمال، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وفي وقت سابق، شدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على أن محاولات المسلحين المتكررة في الاعتداء على المدنيين والمرافق المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، قبل أيام، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الجماعة الحوثية.

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