دولي

12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)

12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)، اليوم الجمعة، بعد إعلان جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

ويمثل إنهاء تعليق الاستخدام اختبارا لثقة الجمهور، سواء في التطعيم أو في هيئات تنظيم الأدوية، في وقت تنتشر فيه نسخ متحورة من فيروس (كورونا) المستجد، وترتفع أعداد الوفيات على مستوى العالم، والتي بلغت الآن قرابة 2.7 مليون، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وانضمت إندونيسيا إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى استأنفت التطعيم باللقاح بعد أن أوقفته إثر تقارير عن حوالي 30 حالة أصيبت بجلطات نادرة في المخ، بعد إعطاء ملايين الجرعات، الأمر الذي دفع الخبراء والحكومات إلى محاولة البت في مسألة وجود صلة للقاح بالأمر من عدمه.

وخلصت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن فوائد اللقاح في حماية الناس من الموت بـ(كورونا)، أو الحاجة لدخول المستشفى، تفوق مخاطره المحتملة.

مع ذلك، قالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن استبعاد الصلة بشكل قطعي بين حالات الجلطات الدموية في المخ وبين اللقاح، وإنها ستواصل عملية التقصي والمراجعة جنبا إلى جنب مع الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ونقلت (رويترز) عن إيمير كوك مديرة وكالة الأدوية الأوروبية: "هذا لقاح آمن وفعال... لو بإمكاني لتلقيته غدا".

أخبار ذات صلة

هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ يناير

هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بـ(كورونا) منذ يناير

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟

إسرائيل: الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الأخير .. هل تجرى انتخابات خامسة؟

صحيفة: تخوفات من نزع نتنياهو لشرعية لجنة الانتخابات والتشكيك بالنتائج

صحيفة: تخوفات من نزع نتنياهو لشرعية لجنة الانتخابات والتشكيك بالنتائج

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة التبت

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة التبت

نتنياهو يكشف حقيقة تطبيع إسرائيل مع سوريا

نتنياهو يكشف حقيقة تطبيع إسرائيل مع سوريا

وزير الدفاع التركي يوجه رسالة جديدة إلى مصر

وزير الدفاع التركي يوجه رسالة جديدة إلى مصر

إيطاليا تطرد مهاجرًا عربيًا لاتهامه بالإرهاب

إيطاليا تطرد مهاجرًا عربيًا لاتهامه بالإرهاب

استطلاع إسرائيلي: 31 مقعدًا لـ (ليكود) و8 للمشتركة و4 للموحّدة

استطلاع إسرائيلي: 31 مقعدًا لـ (ليكود) و8 للمشتركة و4 للموحّدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين

الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام قوات الاحتلال للمواطن حنايشة

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام قوات الاحتلال للمواطن حنايشة

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

الجهاد الإسلامي: إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن يمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد حنايشة من بلدة بيت دجن

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية

القدس: 30 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب المسجد الأقصى

القدس: 30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

الخليل: قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا

الخليل: قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية في القطاع

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية في القطاع

منوعات

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

ما حقيقة إصابة عمرو دياب بفيروس (كورونا) ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية.. من هو ؟

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري &#34;أغلى عقد في العالم&#34;

أبو هشيمة يكشف حقيقة إهدائه ياسمين صبري "أغلى عقد في العالم"

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل &#34;بين السما والأرض&#34;.. ما السبب ؟

أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة بمسلسل "بين السما والأرض".. ما السبب ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

ما حقيقة فسخ نيللي كريم خطوبتها الثالثة ؟

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تستفز الجمهور لهذا السبب

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: بسبب صراخها.. حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: والدة الشاب المصاب بإعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة مهمة

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

شاهد: بسبب حلا الترك.. المحكمة تصدر حكمًا ضد منى السابر وهذه عقوبتها

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج &#34;حزر فزر&#34;

تعرف على بديلة هنا الزاهد لتقديم البرنامج "حزر فزر"

عربي

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

مصر: منع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

تركيا تبلغ قنوات &#34;الإخوان المسلمين&#34; بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

تركيا تبلغ قنوات "الإخوان المسلمين" بإيقاف برامجها السياسية وعدم مهاجمة مصر فورًا

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

البرلمان العربي: نقف لجانب مصر والسودان.. ونرفض تعنت أثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر

السيسي: سد النهضة يمثل مسألة أمن قومي لمصر