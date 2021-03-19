سلفيت: الضابطة الجمركية تضبط شرائح إسرائيلية ومواد يشتبه أنها مخدرة

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، "راوترات" وشرائح اتصالات إسرائيلية ومواد يشتبه أنها مخدرة غرب مدينة سلفيت.



وأوضح الجهاز، في بيان له، أن المضبوطات هي: 149 جهاز راوتر و17 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي دولة فلسطين، ومواد يشتبه أنها مخدرة تم تسليمها لجهة الاختصاص في الشرطة.



وبين أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز بالمهام المنوطة به على أحد نقاط "المحبة" في المحافظة، إذ تم ضبطها داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين حضور جهة الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.