الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين .
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين .
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات