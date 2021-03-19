الاحتلال يغلق مدخل قرية طورة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين .



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.