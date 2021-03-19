(واللا): الحرب المقبلة مع حركة حماس في غزة ستكون مرعبة وغير مبشرة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن الحرب المقبلة ضد حركة حماس في قطاع غزة، ستكون صعبة ومؤلمة وغير مبشرة.



وقال بوخبوط: "ستلي الحرب، دراسات وإصدار كتب عن الفترة السابقة التي دعمت وتمسكت خلالها، قيادة الجيش بإبرام اتفاق هدوء وهمي أمام حركة حماس، قابل تسهيلات وضخ أموال، الأمر الذي سمح للحركة بتعاظم قوتها العسكرية في عدة مجالات، الصواريخ والأنفاق والحوامات والساحة البحرية وغيرها الكثير، ما سيجعل الحرب المقبلة مرعبة بالنسبة للجيش".